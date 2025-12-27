Rozzano area circense nel mirino | Mancano le fogne è una discarica

Rozzano (Milano) – L’area circense di Rozzano è sprovvista di fognatura e g li scarichi finiscono nella Roggia Lambretto. L’amministrazione comunale di Rozzano ha destinato un’area alle spalle di via Buozzi alla sosta di giostre e circhi. Peccato però che sia priva di alcuni servizi fondamentali, come un adeguato sistema fognario: così gli scarichi di camion, camper e roulotte finiscono direttamente in un corso d’acqua che attraversa le abitazioni di Valleambrosia. L’area, che oggi assomiglia più a un parcheggio di mezzi pesanti e camper, dovrebbe essere destinata esclusivamente alla sosta di luna park e circhi operativi che offrono spettacoli e divertimento ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

