Roma Volley chiude l’anno con un successo | Club Italia ko al Palazzetto
Roma saluta il 2025 con una vittoria convincente davanti al proprio pubblico. Nel match di Santo Stefano, al Palazzetto dello Sport, le Wolves superano il Club Italia per 3-1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-21), conquistando tre punti preziosi e confermando il buon momento nonostante le difficoltà dell’ultima settimana. Coach Cuccarini deve rinunciare a Pecorari, fermata dall’influenza, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
