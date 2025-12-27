Roma Volley chiude l’anno con un successo | Club Italia ko al Palazzetto

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma saluta il 2025 con una vittoria convincente davanti al proprio pubblico. Nel match di Santo Stefano, al Palazzetto dello Sport, le Wolves superano il Club Italia per 3-1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-21), conquistando tre punti preziosi e confermando il buon momento nonostante le difficoltà dell’ultima settimana. Coach Cuccarini deve rinunciare a Pecorari, fermata dall’influenza, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roma volley chiude l8217anno con un successo club italia ko al palazzetto

© Ildifforme.it - Roma Volley chiude l’anno con un successo: Club Italia ko al Palazzetto

Leggi anche: Roma Volley Club, lo scontro con il Club Italia a Santo Stefano: “Trasformare il rammarico in cinismo”

Leggi anche: Roma Volley Club, è vittoria contro Club Italia per le Wolves: “Cercheremo di mantenere questo ritmo”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Melendugno, capolavoro a Roma: il 2025 si chiude nel mito. È secondo posto solitario - Già centrata la pool promozione, ora il sogno si sposta sulla semifinale di Coppa Italia ... lecceprima.it

roma volley chiude l8217annoSmi Roma volley-Melendugno si chiude con un 2-3 per le pugliesi - Partita difficile già sulla carta dal momento che le due squadre sono appaiate in classifica. roma.corriere.it

roma volley chiude l8217annoSmi Roma volley torna a vincere: sconfitte per 3-1 le azzurrine del Club Italia - Le giallorosse bissano il successo dell'andata e guadagnato altri tre punti rimanendo agganciate alla vetta della classifica. roma.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.