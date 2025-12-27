Da Trigoria arrivano segnali che fanno sorridere Gian Piero Gasperini. In vista della sfida contro il Genoa, in programma lunedì sera all’Olimpico, la Roma intravede finalmente spiragli positivi sul fronte offensivo. Il nome che tiene banco è quello di Artem Dovbyk, tornato ad allenarsi con il gruppo per il secondo giorno consecutivo. Un dettaglio tutt’altro che secondario, dopo settimane di lavoro differenziato e cautela. Dovbyk verso il rientro. L’attaccante ucraino non gioca una gara ufficiale da inizio novembre. Il recupero è stato graduale, senza accelerazioni forzate, ma ora le sensazioni sono buone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, segnali incoraggianti: Dovbyk vede il Genoa, Bailey resta in dubbio

Leggi anche: Report Bankitalia, Lionti (Uil Sicilia): “Segnali incoraggianti ma il quadro complessivo in Sicilia resta fragile”

Leggi anche: Roma a Trigoria, il punto sugli infortunati: da Dybala, Bailey e Ferguson a Ndicka e Dovbyk

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gasperini sorride a metà: Roma, verso Genoa con il dubbio Hermoso-Dovbyk. E Bailey...; Trigoria, segnali positivi dal campo: le ultime su Dovbyk, Hermoso e Bailey; Trigoria: le condizioni di Dovbyk e Hermoso in vista del Genoa, novità Bailey; Segnali incoraggianti dall’infermeria: Hermoso e Dovbyk tornano parzialmente in gruppo, Bailey....

Gasperini sorride a metà: Roma, verso Genoa con il dubbio Hermoso-Dovbyk. E Bailey... - Il tecnico giallorosso lavora a Trigoria per preparare la prossima sfida di campionato contro i rossoblù: la situazione dall'infermeria ... tuttosport.com