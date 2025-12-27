Roma Raspadori resta nel mirino | trattativa aperta con l’Atletico
Il nome è sempre lo stesso e resta cerchiato in rosso. Giacomo Raspadori continua a essere uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Frederic Massara e di Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco della Roma nel mercato di gennaio, al via ufficialmente tra pochi giorni. L’idea è chiara: riportare in Italia un giocatore che, dopo appena sei mesi in Spagna, potrebbe già cambiare scenario. Raspadori è approdato all’ Atletico Madrid la scorsa estate per 22 milioni di euro, ma il minutaggio ridotto e un impiego non centrale nel progetto hanno riaperto scenari che, fino a poco tempo fa, sembravano impensabili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
