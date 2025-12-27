Roma non solo attacco | Frendrup torna un’idea concreta per il centrocampo

Il mercato della Roma non si esaurisce nell’attacco. Se davanti restano caldi dossier come quello legato a Zirkzee, a Trigoria si lavora anche su altri reparti, con il centrocampo finito sotto osservazione in vista delle prossime settimane. Ed è qui che torna d’attualità un nome già noto: Morten Frendrup. Il centrocampista danese del Genoa, classe 2001, è un profilo che Gian Piero Gasperini conosce bene e apprezza da tempo. Intensità, dinamismo, capacità di coprire grandi porzioni di campo: tutte qualità che si incastrano perfettamente con l’idea di calcio del tecnico. Non a caso, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse per Frendrup affonda le radici già nei tempi dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, non solo attacco: Frendrup torna un’idea concreta per il centrocampo Leggi anche: Calciomercato Roma, non solo l’attaccante: idea Frendrup per rinforzare la mediana Leggi anche: Calciomercato Inter, svolta a centrocampo: bocciato Frendrup! Chivu vuole solo quell’obiettivo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Roma e Genoa lavorano allo scambio Pisilli-Frendrup: la formula e a che punto è l'affare; Non solo Zirkzee per la Roma: Gasperini apprezza Frendrup e può riavere Zappacosta; Roma, prende forma lo scambio di prestiti Pisilli-Frendrup del Genoa; Rassegna Stampa | Genoa, nessun blocco sul mercato di gennaio. TS: Perin “spinge” per ritornare. Roma-Genoa, De Rossi torna all’Olimpico: ultima chiamata prima della rivoluzione di gennaio - La sfida tra Roma e Genoa, in programma il 29 dicembre allo Stadio Olimpico, chiuderà la 17ª giornata di Serie A e rischia di essere una partita molto più ... stadiosport.it

Roma, Zirkzee più vicino, Raspadori ai dettagli. E in difesa spunta Coppola - Giallorossi attivissimi, dietro l’alternativa è Disasi mentre torna l’idea dello scambio tra Pisilli e Frendrup con il Genoa ... roma.repubblica.it

Inter e Roma, obiettivo Frendrup: il Genoa alza il prezzo - Inter e Roma hanno stilato la propria lista di obiettivi per provare a regalare a Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini i rinforzi ideali per ... calciomercato.com

#Roma, occhi su #Frendrup. Ipotesi scambio con #Pisilli #ASRoma x.com

Roma, idea Frendrup per gennaio: si valuta lo scambio con Pisilli. Ma il Genoa frena! RomaGiallorossa.it – AS Roma News, Calciomercato e Ultime Notizie RomaGiallorossa.it – AS Roma News, Calciomercato e Ultime Notizie CalciomercatoRoma, idea Frend - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.