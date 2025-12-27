Roma-Genoa | out Pellegrini le opzioni di Gian Piero Gasperini

Il Natale non è stato dolcissimo in casa Roma, nell’ultimo allenamento prima delle vacanze si è fatto male Lorenzo Pellegrini. Gli esami confermano la serietà del suo infortunio: lesione di secondo grado al bicipite femorale che lo terrà lontano dal campo per circa un mese. Sarà il turno di Stephan El Shaarawy? Anche se con caratteristiche differenti, la posizione di campo ricoperta tra i due è simile. Nelle ultime gare ha trovato poco spazio: entrato molto bene dalla panchina contro la Cremonese e Midtjylland, Gasperini gli ha concesso tre spezzoni di partita e solamente una gara da titolare in casa del Celtic, lasciandolo a riposo per tutto l’incontro con il Cagliari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Serie A: Roma-Genoa in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni - 45 DIRETTA E' un Natale dal sapore amaro per la Roma di Gian Piero Gasperini. ansa.it