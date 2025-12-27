Roma-Genoa | out Pellegrini le opzioni di Gian Piero Gasperini
Il Natale non è stato dolcissimo in casa Roma, nell’ultimo allenamento prima delle vacanze si è fatto male Lorenzo Pellegrini. Gli esami confermano la serietà del suo infortunio: lesione di secondo grado al bicipite femorale che lo terrà lontano dal campo per circa un mese. Sarà il turno di Stephan El Shaarawy? Anche se con caratteristiche differenti, la posizione di campo ricoperta tra i due è simile. Nelle ultime gare ha trovato poco spazio: entrato molto bene dalla panchina contro la Cremonese e Midtjylland, Gasperini gli ha concesso tre spezzoni di partita e solamente una gara da titolare in casa del Celtic, lasciandolo a riposo per tutto l’incontro con il Cagliari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, Gian Piero Gasperini è l’allenatore del mese di ottobre
Leggi anche: Roma in ansia per Pellegrini: a rischio il Genoa, Gasperini studia le alternative
Roma verso il Genoa, Pellegrini out un mese e Gasperini aspetta rinforzi; Formazioni Roma-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrini, Dybala, Ferguson, Dovbyk, Leali, Sommariva e Siegrist; Tegola Roma, gli esami confermano la lesione: Pellegrini fermo un mese, ecco le gare che salterà; Roma, infortunio per Pellegrini: a rischio per il Genoa. Le condizioni.
Serie A: Roma-Genoa in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni - 45 DIRETTA E' un Natale dal sapore amaro per la Roma di Gian Piero Gasperini. ansa.it
Ahi Roma: Pellegrini fuori un mese. Ma in attacco si avvicina Zirkzee - In attesa dei regali del mercato, la prima sorpresa di Natale in casa Roma non è certo quella che sperava Gian Piero Gasperini che lunedì da ex riceverà il Genoa. tuttosport.com
Roma, guai per Pellegrini: c’è lesione, i tempi di recupero - Foto © Stefano D'Offizi Arrivano brutte notizie in casa Roma: in seguito all'infortunio al quadricipite accusato in allenamento infatti, Lorenzo ... europacalcio.it
L'attaccante del Genoa Vitinha a Il Secolo XIX: "Lunedì sarà una partita speciale, ma sappiamo quanto mister De Rossi sia professionale. Lui rappresenta il Genoa ora e darà tutto per fare punti, senza dimenticare quanto amore c'è tra lui e i tifosi della Roma - facebook.com facebook
Genoa: De Rossi ritrova a sorpresa Thorsby per la trasferta a Roma x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.