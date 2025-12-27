Roma-Genoa lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida dell’Olimpico tra Roma e Genoa si gioca di lunedì sera e chiude il programma della 17esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno il compito di difendere il quarto posto dagli assalti delle inseguitrici e di reagire dopo il ko nello scontro diretto contro la Juventus, che è stato anche il terzo nelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

roma genoa luned236 29 dicembre 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Roma-Genoa (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Roma-Como (lunedì 15 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Genoa-Cremonese (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

roma genoa luned236 29Roma-Genoa, probabili formazioni e analisi del match del 29 dicembre 2025 - Genoa 29 dicembre 2025: probabili formazioni, analisi del match, classifica, stato di forma delle squadre e dove vedere la partita in TV e streaming ... tag24.it

roma genoa luned236 29Serie A: Roma-Genoa in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni - 45 DIRETTA E' un Natale dal sapore amaro per la Roma di Gian Piero Gasperini. ansa.it

roma genoa luned236 29Roma-Genoa, De Rossi torna all’Olimpico: ultima chiamata prima della rivoluzione di gennaio - La sfida tra Roma e Genoa, in programma il 29 dicembre allo Stadio Olimpico, chiuderà la 17ª giornata di Serie A e rischia di essere una partita molto più ... stadiosport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.