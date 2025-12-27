Roma-Genoa lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
La sfida dell’Olimpico tra Roma e Genoa si gioca di lunedì sera e chiude il programma della 17esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno il compito di difendere il quarto posto dagli assalti delle inseguitrici e di reagire dopo il ko nello scontro diretto contro la Juventus, che è stato anche il terzo nelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Roma-Como (lunedì 15 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Genoa-Cremonese (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Roma-Genoa, probabili formazioni e analisi del match del 29 dicembre 2025 - Genoa 29 dicembre 2025: probabili formazioni, analisi del match, classifica, stato di forma delle squadre e dove vedere la partita in TV e streaming ... tag24.it
Serie A: Roma-Genoa in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni - 45 DIRETTA E' un Natale dal sapore amaro per la Roma di Gian Piero Gasperini. ansa.it
Roma-Genoa, De Rossi torna all’Olimpico: ultima chiamata prima della rivoluzione di gennaio - La sfida tra Roma e Genoa, in programma il 29 dicembre allo Stadio Olimpico, chiuderà la 17ª giornata di Serie A e rischia di essere una partita molto più ... stadiosport.it
#DeRossi e la prima volta contro la #Roma: "Se il #Genoa vince al 90'..." x.com
De Rossi verso Roma-Genoa! Sul piano emotivo, De Rossi promette contegno in panchina, ma senza snaturarsi: «Se segniamo sarò felice, ma con rispetto». #ASRoma #RomaGenoa #DeRossi #SerieA - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.