Roma-Genoa lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Si chiude il 17° turno di Serie A

Roma-Genoa, in programma lunedì 29 dicembre alle 20:45 all’Olimpico, conclude il 17° turno di Serie A. In questa occasione si analizzeranno formazioni, quote e pronostici per una partita che chiude ufficialmente il fine settimana calcistico di dicembre. Un confronto importante per entrambe le squadre, inserito nel quadro di un campionato in continuo sviluppo e sempre più interessante per i tifosi e gli appassionati.

La sfida dell’Olimpico tra Roma e Genoa si gioca di lunedì sera e chiude il programma della 17esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno il compito di difendere il quarto posto dagli assalti delle inseguitrici e di reagire dopo il ko nello scontro diretto contro la Juventus, che è stato anche il terzo nelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Genoa (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Si chiude il 17° turno di Serie A Leggi anche: Roma-Genoa (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Leicester-Derby (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma-Genoa lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Millwall-Bristol City lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Leicester-Derby lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Norwich-Watford lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici. Roma-Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Genoa di Lunedì 29 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

Il Genoa di De Rossi all’Olimpico (lunedi, 20.45) contro la Roma di Gasperson. - La partita tra Roma e Genoa, in programma lunedì 29 dicembre alle 20:45, chiude ufficialmente il 2025 della Serie A. ligurianotizie.it

Roma-Genoa, De Rossi e Gasperini ex all'incrocio - Daniele De Rossi fu il Capitan Futuro giallorosso, oggi allena il Genoa. rainews.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Genoa x.com

Roma-Genoa - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i supporters romanisti si stanno avvicinando al Monday Night contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #DeRossi #RomaGenoa #Gasperini # facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.