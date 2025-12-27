Roma contrasto ai furti in abitazione | tre persone denunciate dai carabinieri

ROMA – Proseguono i controlli dei carabinieri contro il fenomeno dei furti in abitazione nel territorio dei Castelli Romani. I militari della Compagnia di Castel Gandolfo hanno denunciato in stato di libertà tre uomini di 31, 28 e 25 anni, originari dell’Est Europa e domiciliati presso il campo nomadi di via di Salone. I tre sono gravemente indiziati dei reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori. I carabinieri della Stazione di Castel Gandolfo hanno notato i sospetti mentre effettuavano continui passaggi, a bordo di un’auto nella loro disponibilità, nelle zone residenziali del centro cittadino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

