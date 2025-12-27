Rogo nella roulotte coppia di imprenditori salvati in extremis

Sfiorata la strage ad Albignasego, soltanto l'intuito di una pattuglia di agenti ha evitato il peggio. Le fiamme hanno divorato le roulotte dei proprietari della pista di pattinaggio sul ghiaccio di Albignasego. I danni ammontano a diverse decine di migliaia di euro. E' successo tutto ieri sera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Appartamento in fiamme: occupanti salvati in extremis

Leggi anche: Fiamme nella notte in un bar di Casal Velino, a Battipaglia intanto salvata una coppia di anziani da un rogo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

'Bruciato vivo nel rogo della roulotte', un arresto - La morte di Marino Tatoli, di 49 anni, non è stata provocata dall'incendio accidentale della roulotte nella quale dormiva. ansa.it

Incendio a Benevento, roulotte in fiamme: paura tra i residenti, nessun ferito - Rogo in città nella notte in un'area dove sono collocate alcune giostre, un parcheggio di camion e un campo rom, in via Rivellini, di fronte al Palatedeschi. ilmattino.it

Il rapido intervento dei Vigili del fuoco in vicolo Varese ha evitato danni maggiori. Nessun ferito ma indagini in corso per stabilire le cause del rogo - facebook.com facebook