Rodriguez | Sono contento per il gol dopo un mese buio

La Fermana riprende oggi ad allenarsi, dopo una breve ma meritatissima pausa natalizia, arrivata subito dopo il successo casalingo sull’ Urbino nell’ultimo turno. Senza dubbio non la Fermana autoritaria capace di colpire a ripetizione come avvenuto contro Montecchio e Matelica in casa ma una Fermana che ha saputo interpretare la gara nel modo migliore. Una partenza anche complicata con l’Urbino capace di mettere spesso la palla alle spalle della difesa avversaria ma senza trovare l’ultimo passaggio. A quel punto inevitabile per Gentilini cambiare immediatamente la disposizione in campo, accantonando la difesa a tre e tornare subito a quattro dietro, rimettendo ordine in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

