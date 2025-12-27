Roccella a lutto è morto Franco Sinatra | Instancabile al servizio del cammino neocatecumenale
Un lutto ha colpito la comunità pastorale della parrocchia Maria Santissima delle Grazie in Roccella di corso dei Mille. Franco Sinatra, un riferimento nel mondo del cammino neocatecumenale, è morto ieri (venerdì 26 dicembre) all'ospedale Buccheri La Ferla a causa di un arresto cardiaco all'età. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
