Roccella a lutto è morto Franco Sinatra | Instancabile al servizio del cammino neocatecumenale

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lutto ha colpito la comunità pastorale della parrocchia Maria Santissima delle Grazie in Roccella di corso dei Mille. Franco Sinatra, un riferimento nel mondo del cammino neocatecumenale, è morto ieri (venerdì 26 dicembre) all'ospedale Buccheri La Ferla a causa di un arresto cardiaco all'età. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lutto a Forio, muore un noto pescivendolo: "Lavoratore instancabile"

Leggi anche: Oggi 10 ottobre, San Daniele Comboni: Instancabile nel servizio degli altri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.