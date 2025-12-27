Come sarà il 2026 della Robur? Domanda intrigante ma risposta complicata. Per prima cosa va chiarito che del nuovo anno ci interessano soprattutto i primi quattro mesi, ossia quelli che ci porteranno da gennaio a maggio, mese dove si concluderà l’attuale stagione. Sbilanciarsi su cosa accadrà dopo è faticoso e al momento inutile. Quando si parla di campionato è sempre bene avere un obiettivo preciso, al quale puntare, magari dichiarandolo. Ebbene non accade quasi mai e spesso si cerca, al contrario, di annunciare un traguardo molto inferiore alle proprie possibilità che sarà sicuramente raggiunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur: tanti dubbi e poche speranze . Quarta serie ‘condanna a vita’ o quasi

Leggi anche: Cori fascisti nella sede dei giovani di FdI a Parma: «Commissariamento immediato». I dem: «Meloni condanna? Poche speranze» – Il video

Leggi anche: Cori fascisti nella sede dei giovani di FdI a Parma, la procura apre un fascicolo: «Ancora nessun indagato». I dem: «Meloni condanna? Poche speranze» – Il video

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Robur: tanti dubbi e poche speranze . Quarta serie ‘condanna a vita’ o quasi - Per prima cosa va chiarito che del nuovo ... sport.quotidiano.net