Rivoluzione nel calcio africano | cambiare tutto alla ricerca di maggiori guadagni

Domenica è iniziata in Marocco la Coppa d’Africa, uno dei tornei di calcio per squadre nazionali più attesi ma anche più discussi al mondo. Il giorno prima, però, la CAF ( Confédération Africaine de Football, ovvero l’ente che gestisce il calcio africano) ha annunciato a sorpresa una serie di cambiamenti che, nei prossimi anni, rivoluzioneranno lo sport sul continente. Innanzitutto, la Coppa d’Africa diventerà un torneo quadriennale e non più biennale, interrompendo una tradizione che va avanti dal 1957. In questo modo, la Coppa si allineerà alle altre grandi competizioni internazionali, come il Mondiale e l’Europeo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

