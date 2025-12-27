Rivoluzione nel calcio africano | cambiare tutto alla ricerca di maggiori guadagni
Domenica è iniziata in Marocco la Coppa d’Africa, uno dei tornei di calcio per squadre nazionali più attesi ma anche più discussi al mondo. Il giorno prima, però, la CAF ( Confédération Africaine de Football, ovvero l’ente che gestisce il calcio africano) ha annunciato a sorpresa una serie di cambiamenti che, nei prossimi anni, rivoluzioneranno lo sport sul continente. Innanzitutto, la Coppa d’Africa diventerà un torneo quadriennale e non più biennale, interrompendo una tradizione che va avanti dal 1957. In questo modo, la Coppa si allineerà alle altre grandi competizioni internazionali, come il Mondiale e l’Europeo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Terremoto nel calcio turco: scoperti 371 arbitri con conti aperti sulle maggiori piattaforme di scommesse
Leggi anche: Da Eusebio alla Coppa d’Africa, così Puma ha investito (e vinto) sul business del calcio africano
Coppa D'Africa, la rivoluzione dal 2028: si giocherà ogni quattro anni; Nasce una nuova competizione internazionale: arriva l'annuncio a sorpresa; Rivoluzione Coppa d’Africa: si disputerà solamente ogni quattro anni; Coppa d’Africa, svolta storica: dal 2028 diventa quadriennale.
Coppa D'Africa, la rivoluzione dal 2028: si giocherà ogni quattro anni - A partire dal 2028, la Coppa d’Africa non si disputerà più ogni due anni ma ogni quattro, allineandosi ... tuttojuve.com
Coppa d’Africa, dal 2028 la competizione si giocherà ogni 4 anni - presidente della CAF – ha annunciato che a partire dal 2028 la competizione si ... gianlucadimarzio.com
Coppa d'Africa, si cambia: dal 2028 si gioca ogni 4 anni. Nel 2029 nascerà la Nations League continentale - Rivoluzione per la Coppa d'Africa: alla vigilia dell'inizio dell'edizione 2026, Patrice Motsepe, presidente della CAF, ha annunciato che a partire dal 2028 la massima ... msn.com
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Inter, il silenzio prima della rivoluzione Niente regali sotto l’albero, nessuna sorpresa nella calza della Befana. A gennaio, l’Inter resterà alla finestra. Nessun colpo, nessuna corsa all’ultimo minuto: la linea è x.com
Rivoluzione Chieti calcio la società cede il 100% delle quote: raggiunto l'accordo I nomi: https://cityne.ws/5igND - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.