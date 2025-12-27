Ritrova un portafogli e lo consegna alla polizia locale il gesto di un giovane di via Pogdora | L' onestà non ha colore

Ritrova un portafogli con all'interno una consistente somma di denaro e, senza esitazione alcuna, lo consegna alla polizia locale al fine di farlo recapitare al suo proprietario.È accaduto nella serata di ieri, venerdì 26 dicembre, in via Podgora, in zona stazione. L'autore del gesto è un giovane. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Turista svizzero ritrova il giubbotto smarrito grazie all’onestà di un cittadino catanese e alla polizia Leggi anche: Trova portafoglio con 1.300 euro. E lo consegna alla Polizia Locale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quartiere ferrovia di Foggia, ritrova un portafogli con soldi e documenti e lo consegna alla Polizia Locale; Sabrina Frascaria d’oro ai Campionati Italiani: Foggia sul tetto del taekwondo. Quartiere ferrovia di Foggia, ritrova un portafogli con soldi e documenti e lo consegna alla Polizia Locale - Intorno alle 19:30 di questa sera, in via Podgora, nel quartiere Ferrovia di Foggia, si è verificato un episodio che ... immediato.net

