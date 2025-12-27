Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Parma-Fiorentina stappa la 17esima giornata

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: si stappa Milan Fiorentina, Leao risponde a Gosens

Leggi anche: Serie A riparte dopo la pausa, apre la 17esima giornata lo scontro salvezza Parma-Fiorentina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 16ª giornata; Serie A, la Juve batte 2-1 la Roma. Lazio-Cremonese finisce 0-0. VIDEO; Calendario e Risultati aggiornati LIVE | Serie A Enilive 2025/26.

Risultati calcio live, venerdì 26 dicembre 2025: anticipo in Serie B - Si giocano quattro partite in Coppa d'Africa, successo del Macarthur in A- calciomagazine.net