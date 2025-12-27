Rischio alluvione al via la gara per il nuovo argine di protezione sull’Adige
È stata avviata la gara per l’opera di mitigazione del rischio idraulico in località Valdiriva, nel territorio comunale di Rovereto, che prevede la realizzazione di un nuovo argine di protezione sul fiume Adige.L’interventoTale argine, comunica la Provincia di Trento, sarà realizzato garantendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Alluvione a Boncellino: "Pagati 3,6 milioni per rifare un argine ora a rischio crollo"
Leggi anche: Alluvione, la commissione speciale al Ravone: "Pronto nuovo piano di Protezione Civile"
Rischio idrogeologico. Primi interventi del 2026 sulla cassa di espansione - Prima fase del masterplan Montemurlo di Publiacqua: si parte dalla sostituzione della paratia di via Palarciano e il rinnovo dell’impianto di via Ombrone. msn.com
Giampilieri, Altolia e Pezzolo. Via alla gara per la manutenzione delle opere anti alluvione - Il Comune di Messina affida con urgenza i lavori di pulizia e monitoraggio delle opere post- msn.com
Amalfitana, Cosenza: "al via gara da 4,6 milioni di euro per messa in sicurezza costoni rocciosi a rischio crollo" - "Ha preso il via, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana, la gara per l'appalto integrato da 4,6 milioni di euro per i lavori di Risanamento dei costoni rocciosi ad elevato rischio ... regione.campania.it
ALLUVIONE LAMPO - Come si manifesta e quali sono le aree più a rischio Un fenomeno molto pericoloso per la sua imprevedibilità. Sempre più spesso se ne sente parlare, a causa dell’aumento di fenomeni meteorologici intensi. Scorri le slide per s - facebook.com facebook
Ricostruzione post #alluvione. Recupero briglie per ridurre rischio idraulico e nuove scale di rimonta per i pesci a tutela della biodiversità: così la @RegioneER mette in sicurezza torrente Senatello a Casteldelci, su Appennino riminese La #notizia regioneer x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.