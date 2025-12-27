Rischio alluvione al via la gara per il nuovo argine di protezione sull’Adige

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata la gara per l’opera di mitigazione del rischio idraulico in località Valdiriva, nel territorio comunale di Rovereto, che prevede la realizzazione di un nuovo argine di protezione sul fiume Adige.L’interventoTale argine, comunica la Provincia di Trento, sarà realizzato garantendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

