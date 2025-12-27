Rischio alluvione al via la gara per il nuovo argine di protezione sull’Adige

È stata avviata la gara per l’opera di mitigazione del rischio idraulico in località Valdiriva, nel territorio comunale di Rovereto, che prevede la realizzazione di un nuovo argine di protezione sul fiume Adige.L’interventoTale argine, comunica la Provincia di Trento, sarà realizzato garantendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Alluvione a Boncellino: "Pagati 3,6 milioni per rifare un argine ora a rischio crollo"

Leggi anche: Alluvione, la commissione speciale al Ravone: "Pronto nuovo piano di Protezione Civile"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rischio idrogeologico. Primi interventi del 2026 sulla cassa di espansione - Prima fase del masterplan Montemurlo di Publiacqua: si parte dalla sostituzione della paratia di via Palarciano e il rinnovo dell’impianto di via Ombrone. msn.com