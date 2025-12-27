Rischio alluvione al via la gara per il nuovo argine di protezione sull’Adige
È stata avviata la gara per l’opera di mitigazione del rischio idraulico in località Valdiriva, nel territorio comunale di Rovereto, che prevede la realizzazione di un nuovo argine di protezione sul fiume Adige.L’interventoTale argine, comunica la Provincia di Trento, sarà realizzato garantendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Rischio alluvione, al via la gara per il nuovo argine di protezione sull’Adige
Leggi anche: Alluvione a Boncellino: "Pagati 3,6 milioni per rifare un argine ora a rischio crollo"
Rischio alluvione, al via la gara per il nuovo argine di protezione sull’Adige.
Giampilieri, Altolia e Pezzolo. Via alla gara per la manutenzione delle opere anti alluvione - Il Comune di Messina affida con urgenza i lavori di pulizia e monitoraggio delle opere post- msn.com
Perché in Emilia-Romagna il rischio di alluvioni è sempre così alto? - Negli ultimi tre anni e mezzo diversi abitanti della zona di Faenza, Bagnacavallo e Castel Bolognese, in Emilia- ilpost.it
Rischio idrogeologico. Primi interventi del 2026 sulla cassa di espansione - Prima fase del masterplan Montemurlo di Publiacqua: si parte dalla sostituzione della paratia di via Palarciano e il rinnovo dell’impianto di via Ombrone. msn.com
Dragaggio a metà, porto a rischio Dopo l’alluvione del 26 novembre 2022, in una condizione in cui Casamicciola necessitava di mille e forse più prorità, la questione restò a lungo argo...#CRONACA #PRIMOPIANO #CasamicciolaTermeemergenzaporto #diffo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.