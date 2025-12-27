Risarcimenti per i docenti precari | possibili da 4 a 24 mensilità Pillole di Question Time

Nel question time del 19 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Walter Miceli (Anief), è stata discussa una questione importante relativa alle conseguenze economiche della nuova disciplina sul risarcimento del danno nei casi di abuso di contratti a termine. Un focus particolare è stato posto sull’ampliamento della forbice risarcitoria previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 131 del 2024 e sulle differenze di impatto tra le varie categorie di docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

