Rinviati tutti gli eventi natalizi di Santo Stefano Quisquina lunedì i funerali di Lorenzo Reina
Rinviati eventi e manifestazioni organizzati, a Santo Stefano Quisquina, per le festività natalizie. L'amministrazione comunale, con a capo Francesco Cacciatore, stringendosi al dolore dei familiari di Lorenzo Reina che è spirato stamani all'improvviso ha deciso di rinviare la tombolata di.
Leggi anche: Tragedia a Santo Stefano Quisquina, trovato morto Lorenzo Reina: era il creatore del teatro Andromeda
Sanremo, maltempo: rinviati gli eventi natalizi del 21 e 22 dicembre; Rinviato per maltempo lo spettacolo di Vincenzo Olivieri davanti alla stazione di Porta Nuova; Tarquinia, la Parata di Natale del 23 dicembre rinviata al 4 gennaio per maltempo; Weekend magico tra Babbo Natale in vespa, tour dei presepi e l'illusionismo di Arturo Brachetti: tutti gli eventi nel Cesenate.
Rinviato per maltempo lo spettacolo di Vincenzo Olivieri davanti alla stazione di Porta Nuova - Lo spettacolo, che fa parte del cartellone degli eventi natalizi del Comune, si sarebbe dovuto tenere alle 17 nel piazzale Berlinguer ... ilpescara.it
Rinviati a sabato la fiaccolata e il falò della vigilia a Marchetto - Ritrovo nel cortile dov'è allestita la capanna del Presepe Gigante, a Mosso. primabiella.it
Avviso importante A causa delle condizioni meteo avverse, gli eventi previsti per oggi e domani sono rinviati. La sicurezza di tutti viene prima di tutto Vi aggiorneremo al più presto sulle nuove date. Grazie per la comprensione e… il Natale continua, solo co - facebook.com facebook
