Rinviati tutti gli eventi natalizi di Santo Stefano Quisquina lunedì i funerali di Lorenzo Reina

Rinviati eventi e manifestazioni organizzati, a Santo Stefano Quisquina, per le festività natalizie. L'amministrazione comunale, con a capo Francesco Cacciatore, stringendosi al dolore dei familiari di Lorenzo Reina che è spirato stamani all'improvviso ha deciso di rinviare la tombolata di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Tragedia a Santo Stefano Quisquina, trovato morto Lorenzo Reina: era il creatore del teatro Andromeda

