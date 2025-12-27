Riforma Corte dei Conti Bonelli critica | È il golpe di fine anno di Meloni e Salvini
"È il golpe di fine anno contro i poteri dello Stato per garantire impunità ai partiti. Dopo l’abolizione del delitto di abuso d’ufficio, arriva ora la proposta di riforma della Corte dei Conti, organo contabile responsabile della vigilanza sui conti pubblici e sull’operato della pubblica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Corte dei Conti: 'Con la riforma si rischia la deresponsabilizzazione' - Un ultimo appello a rivedere la riforma della Corte dei Conti è arrivato dai giudici contabili, a cinque giorni dall'esame dell'aula del Senato, convocata il 27 dicembre per dare il via libera ... ansa.it
SENATO Riforma della Corte dei Conti, il Senato al voto finale - Questo fine settimana il Senato si prepara a votare definitivamente il disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti ... statoquotidiano.it
Corte dei Conti, cosa cambia con il blitz di fine anno delle destre per indebolire i controlli - Il blitz delle destre sulla Corte dei Conti fa lanciare l'allarme ai magistrati contabili che chiedono un ripensamento alle destre. lanotiziagiornale.it
Corte dei Conti, al Senato basta mezza giornata per approvare la riforma. Il blitz di FdI per separare le carriere di Giacomo Salvini Al Senato mezza giornata per dire sì alla legge anti-controlli Odg meloniano per dividere le funzioni anche dei giudici contabili - - facebook.com facebook
La riforma della Corte dei Conti favorirà infiltrazioni mafiose e corruzione x.com
