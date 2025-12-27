Rifiuti pericolosi stoccati nel parcheggio dell' azienda | denuncia e multe
I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Perugia hanno denunciato un imprenditore di 30 anni, italiano, legale rappresentante di una società operante nella produzione di prefabbricati in calcestruzzo e vasche per il trattamento delle acque.I militari, al termine di un’ispezione, hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Officina meccanica sotto sequestro: rifiuti pericolosi stoccati illegalmente
Leggi anche: Discarica abusiva di rifiuti pericolosi scoperta nel Reggino: scattano sequestro e denuncia
Rifiuti speciali e pericolosi, sequestrata discarica abusiva - Scoperta e sequestrata un’area dove erano presenti rifiuti di ogni tipologia soprattutto speciali e pericolosi, quali decine di carcasse di auto vecchie. lasicilia.it
Rifiuti pericolosi stoccati illegalmente. Era il “market“ abusivo del ricambio auto - Alcuni cittadini avevano più volte segnalato la presenza di rifiuti nell’area adiacente a un magazzino- lanazione.it
Rifiuti pericolosi a Roma: sequestrati due depositi illegali, quattro denunce - ROMA – Due depositi illegali di rifiuti altamente inquinanti sono stati posti sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale. romadailynews.it
R.E.N.T.RI - ISCRIZIONE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CON MENO DI 10 DIPENDENTI - Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 Dopo l'iscrizione - avvenuta entro il 13 febbra - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.