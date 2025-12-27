Il TAR Campania e l’impegno discreto a tutela dei diritti fondamentali. C’è un silenzio particolare che accompagna il 24 dicembre. Le città rallentano, gli uffici si svuotano, le famiglie si preparano a ritrovarsi. Eppure, proprio in questo giorno così carico di significato umano, la giustizia amministrativa continua a camminare. Continua a farlo per chi non può permettersi attese. Per chi vive una condizione di fragilità. Per chi affida a una decisione giudiziaria non un interesse astratto, ma una speranza concreta di tutela, dignità e futuro. Il lavoro dei giudici non è soltanto tecnica giuridica: è responsabilità verso le persone, è consapevolezza che dietro ogni fascicolo c’è una storia, spesso segnata da difficoltà, esclusione o urgenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ricorso cautelare per il riconoscimento delle ore di sostegno. Anche a Natale, la giustizia non lascia indietro nessuno

