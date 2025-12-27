Ricordo di Emanuela Sansone prima donna vittima di mafia | proposta di percorso educativo sulla legalità
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende ricordare la tragica vicenda di Emanuela Sansone, prima donna vittima di mafia, uccisa a Palermo il 27 dicembre 1896, in via Sampolo 20, nella zona del Giardino Inglese, in un vile attentato mafioso che ferì gravemente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
