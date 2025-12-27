Ricordate la Ferrieri Caputi? È stata eletta miglior arbitro donna del mondo eppure in Serie A non arbitra mai
Maria Sole Ferrieri Caputi, 35 anni, arbitro livornese, è stata eletta miglior arbitro donna al mondo dalla Iffhs (Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio). Nonostante questo, è ormai una desaparecidos in Serie A. Il pezzo di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. Lo strano caso della Ferrieri Caputi: i dettagli. C’è qualcosa di italiano in cima a una classifica mondiale del pallone: ha 35 anni, è nata a Livorno, due lauree, si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro. La Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio (Iffhs) l’ha appena eletta miglior arbitro donna del mondo, 4 voti in più della francese Stephanie Frappart, nume del ruolo, prima a dirigere una finale di Supercoppa europea (’19) e una partita di un Mondiale maschile (’22). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
