Maria Sole Ferrieri Caputi, 35 anni, arbitro livornese, è stata eletta miglior arbitro donna al mondo dalla Iffhs (Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio). Nonostante questo, è ormai una desaparecidos in Serie A. Il pezzo di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. Lo strano caso della Ferrieri Caputi: i dettagli. C’è qualcosa di italiano in cima a una classifica mondiale del pallone: ha 35 anni, è nata a Livorno, due lauree, si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro. La Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio (Iffhs) l’ha appena eletta miglior arbitro donna del mondo, 4 voti in più della francese Stephanie Frappart, nume del ruolo, prima a dirigere una finale di Supercoppa europea (’19) e una partita di un Mondiale maschile (’22). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ricordate la Ferrieri Caputi? È stata eletta miglior arbitro donna del mondo, eppure in Serie A non arbitra mai

Leggi anche: L’Iffhs incorona Maria Sole Ferrieri Caputi: l’italiana è stata eletta migliore arbitra del mondo per il 2025

Leggi anche: Maria Sole Ferrieri Caputi orgoglio livornese: è lei la miglior arbitra del mondo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

NEWS - Ferrieri Caputi è la miglior arbitra del 2025 secondo IFFHS - L’arbitra italiana è stata infatti incoronata IFFHS Women’s World Best Referee 2025, risultando la migliore direttrice di gara ... napolimagazine.com