Al direttore - Il progetto editoriale del rampollo Leonardo Maria Del Vecchio è fondato sui fatti senza le opinioni. Come dire la lux senza la ottica. Roberto Alatri     Al direttore - La spiegazione del cafarnao parlamentare sulle pensioni è semplice. Siamo un paese in cui percentualmente i giovani diminuiscono e gli anziani aumentano. Da qui la cura di politici e sindacalisti per i secondi e il disinteresse per i primi. In fondo, la pensano come Woody Allen quando si chiedeva: “Cosa hanno fatto per me le nuove generazioni perché io debba fare qualcosa per loro?”. Un abbraccio agli ucraini che trascorreranno il Natale sotto le bombe di un despota cinico e spietato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

riconoscere i profili delle sanguisughe delle generazioni future

