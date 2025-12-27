Riconoscere i profili delle sanguisughe delle generazioni future
Al direttore - Il progetto editoriale del rampollo Leonardo Maria Del Vecchio è fondato sui fatti senza le opinioni. Come dire la lux senza la ottica. Roberto Alatri Al direttore - La spiegazione del cafarnao parlamentare sulle pensioni è semplice. Siamo un paese in cui percentualmente i giovani diminuiscono e gli anziani aumentano. Da qui la cura di politici e sindacalisti per i secondi e il disinteresse per i primi. In fondo, la pensano come Woody Allen quando si chiedeva: “Cosa hanno fatto per me le nuove generazioni perché io debba fare qualcosa per loro?”. Un abbraccio agli ucraini che trascorreranno il Natale sotto le bombe di un despota cinico e spietato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: “L’interesse delle generazioni future” è finalmente un obbligo legislativo, Pisani (CNG): con la Valutazione d’Impatto Generazionale norme sostenibili per i giovani
Leggi anche: Rinnovo contratto, c’è la firma. Naddeo (Aran): “Un segnale concreto di attenzione verso chi contribuisce alla formazione delle future generazioni”
Riconoscere i profili delle sanguisughe delle generazioni future - Siamo un paese in cui percentualmente i giovani diminuiscono e gli anziani aumentano. ilfoglio.it
Questo soldato ha sopravvissuto da solo nella foresta per 20 anni dopo la guerra!
Guardando i social, ma non solo i social, credo sia doveroso riconoscere che esistono pagine e profili che raccontano, anche in modo critico, le difficoltà reali della scuola di oggi. Una scuola che fatica talvolta a intercettare i bisogni delle famiglie, che porta co - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.