L’assenza non è passata inosservata. Amir Richardson non figura tra i convocati della Fiorentina per la trasferta di Parma, ultimo impegno dell’anno. Ufficialmente una scelta tecnica, nella pratica un segnale che apre interrogativi sul suo futuro in viola. Il 2025 del centrocampista marocchino, di fatto, si chiude qui. E non è un dettaglio, soprattutto alla luce delle parole pronunciate dal giocatore nei giorni scorsi. La decisione di Vanoli e i dubbi. La scelta porta la firma di Paolo Vanoli. Non ci sono infortuni, né problemi fisici: Richardson è stato escluso per valutazione tecnica. Una motivazione che, però, fatica a chiudere il discorso. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Richardson fuori a Parma: scelta tecnica o segnale di mercato?

Leggi anche: Fiorentina: i convocati di Vanoli per Parma. Ci sono Comuzzo e Gosens. Richardson escluso: scelta tecnica.

Leggi anche: Coulibaly, il Sassuolo replica al CT del Mali: “Fuori per scelta tecnica”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiorentina, Richardson fuori dai convocati per scelta tecnica; Richardson non convocato per Parma-Fiorentina per scelta tecnica: addio a gennaio? Contatti con il Nizza; Richardson non convocato per Parma-Fiorentina: addio a gennaio? Sullo sfondo le sue parole in chiave mercato; Richardson escluso dai convocati Fiorentina: rottura totale con il club, il motivo.

Richardson non convocato per Parma-Fiorentina per scelta tecnica: addio a gennaio? Le sue parole in chiave mercato - Fiorentina per scelta tecnica, ma dietro può esserci una chiave di mercato. msn.com