Richardson fuori a Parma | scelta tecnica o segnale di mercato?
L’assenza non è passata inosservata. Amir Richardson non figura tra i convocati della Fiorentina per la trasferta di Parma, ultimo impegno dell’anno. Ufficialmente una scelta tecnica, nella pratica un segnale che apre interrogativi sul suo futuro in viola. Il 2025 del centrocampista marocchino, di fatto, si chiude qui. E non è un dettaglio, soprattutto alla luce delle parole pronunciate dal giocatore nei giorni scorsi. La decisione di Vanoli e i dubbi. La scelta porta la firma di Paolo Vanoli. Non ci sono infortuni, né problemi fisici: Richardson è stato escluso per valutazione tecnica. Una motivazione che, però, fatica a chiudere il discorso. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Fiorentina: i convocati di Vanoli per Parma. Ci sono Comuzzo e Gosens. Richardson escluso: scelta tecnica.
Leggi anche: Coulibaly, il Sassuolo replica al CT del Mali: “Fuori per scelta tecnica”
Fiorentina, Richardson fuori dai convocati per scelta tecnica; Richardson non convocato per Parma-Fiorentina per scelta tecnica: addio a gennaio? Contatti con il Nizza; Richardson non convocato per Parma-Fiorentina: addio a gennaio? Sullo sfondo le sue parole in chiave mercato; Richardson escluso dai convocati Fiorentina: rottura totale con il club, il motivo.
Richardson non convocato per Parma-Fiorentina per scelta tecnica: addio a gennaio? Le sue parole in chiave mercato - Fiorentina per scelta tecnica, ma dietro può esserci una chiave di mercato. msn.com
Richardson escluso dai convocati Fiorentina: rottura totale con il club, il motivo - L'obiettivo è chiaro: vincere a ogni costo per provare ad allontanarsi dall'ultimo posto in classifica. tuttosport.com
Richardson non convocato per Parma-Fiorentina: addio a gennaio? Sullo sfondo le sue parole in chiave mercato - Fiorentina: ufficialmente per scelta tecnica, ma dietro potrebbe celarsi un divorzio imminente seguito alle dichiarazioni del centrocampista maroc ... msn.com
"Richardson è stato messo fuori squadra a causa dell'intervista a L'Equipe". SpaceViola - facebook.com facebook
Secondo @SpaceViola_Com #Richardson è stato messo fuori squadra dalla #Fiorentina. Il motivo è quello dell’intervista di qualche giorno fa al @lequipe in cui si lamentava del poco minutaggio e accusava la società e Pioli di averlo escluso dal progetto e la x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.