Richardson fuori a Parma | scelta tecnica o segnale di mercato?

L’assenza di Amir Richardson dalla lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Parma ha attirato l’attenzione. La sua assenza potrebbe essere legata a motivi tecnici o rappresentare un segnale di mercato. In questo articolo analizzeremo le possibili ragioni di questa scelta e il suo eventuale impatto sulla squadra.

L’assenza non è passata inosservata. Amir Richardson non figura tra i convocati della Fiorentina per la trasferta di Parma, ultimo impegno dell’anno. Ufficialmente una scelta tecnica, nella pratica un segnale che apre interrogativi sul suo futuro in viola. Il 2025 del centrocampista marocchino, di fatto, si chiude qui. E non è un dettaglio, soprattutto alla luce delle parole pronunciate dal giocatore nei giorni scorsi. La decisione di Vanoli e i dubbi. La scelta porta la firma di Paolo Vanoli. Non ci sono infortuni, né problemi fisici: Richardson è stato escluso per valutazione tecnica. Una motivazione che, però, fatica a chiudere il discorso. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

