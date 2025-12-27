Rhea Seehorn Carol di Pluribus ha dei pensieri profondi su come si è chiusa la stagione e sa cosa vuole fare nella prossima

Sarebbe l'eufemismo del secolo dire che Rhea Seehorn si sta godendo un fine anno da urlo in questo 2025. Grazie a Pluribus, l'ultima fortunatissima incursione di Apple TV nella fantascienza ben congegnata che fa pensare, una serie già definita da molti critici la migliore serie dell'anno, che, come lo streamer ha già annunciato oggi è il loro prodotto più visto in assoluto, le azioni dell'attrice sono salite alle stelle, perché non ci sono dubbi che la sua performance sia tra le migliori di questi ultimi dodici mesi. A dire il vero, sulla carta si tratta di una parte da unicorno. Come scritto da Vince Gilligan, autore di questo show e del cult Breaking Bad, il suo personaggio, una misantropa che scrive romanzi rosa, è l'eroe televisivo più improbabile di sempre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

