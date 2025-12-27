Un duro colpo alle cellule dormienti di Hamas in Italia, pronte a colpire sulla scìa del conflitto mediorientale con Israele. Nove arresti, tra cui l’Imam Hannoun, finito al centro di polemiche nei giorni scorsi e difeso dalla sinistra e dai pro-Pal. P olizia di Stato e Guardia di Finanza hanno eseguito le misure cautelari verso nove indagati destinatari di una custodia in carcere e altre tre associazioni, emessa dal Gip delil Tribunale di Genova, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Si tratta di provvedimenti che attengono a un’indagine iniziata dall’analisi di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette e che si è sviluppata grazie a scambi informativi con altri uffici inquirenti italiani, assieme alle autorità dei Paesi Bassi e di altri Paesi europei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Retata anti-Hamas in Italia, c’è anche l’Imam Hannoun difeso dalla sinistra e dai pro-Pal

Leggi anche: Espulsione per l’imam di Torino che difese la mattanza del 7 ottobre. Sinistra, pro Pal e Anpi in piazza a difesa della “vittima”

Leggi anche: "In Italia non c'è spazio per i fan di Hamas". L'imam di Francia affonda Hannoun

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gli agenti, tra le varie operazioni condotte nel Paese, hanno sequestrato oltre 1.400 chili di sostanze stupefacenti e 300 mila euro in contanti - facebook.com facebook

Gli agenti, tra le varie operazioni condotte nel Paese, hanno sequestrato oltre 1.400 chili di sostanze stupefacenti e 300 mila euro in contanti x.com