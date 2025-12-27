Restyling della palestra, ragazzi al lavoro.

Prima hanno rimesso a nuovo un anonimo campo di basket trasformandolo in un’opera d’arte a cielo aperto. Gli studenti del liceo artistico Amedeo Modigliani ora sono pronti a dare nuova vita a un altro bene pubblico: gli spogliatoi della palestra comunale di via Longoni, nel quartiere di Robbiano. Per arrivare all’obiettivo, l’amministrazione ha deciso di facilitare il compito dei ragazzi. Sì alla libera fantasia, affinché anche questa volta si arrivi a un risultato accattivante, ma anche l’illustrazione di alcune linee guida. Per questo compito si sono recati a scuola direttamente Giacomo Crippa, assessore ai Lavori pubblici, e Sara Citterio che ha la delega all’Istruzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

