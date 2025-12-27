Restano in carcere i 4 giovani della gang Il gip | Capacità criminali elevatissime
Restano in carcere i quattro ragazzi, un maggiorenne e tre minorenni, accusati di aver rapinato un quindicenne domenica scorsa in corso Buenos Aires. La vittima è stata spogliata di quasi tutto quello che indossava, scarpe comprese. La gang gli ha preso anche il portafoglio e il cellulare per poi pretendere una ricarica di 100 euro sulla carta prepagata, colpendolo con la sua stessa cintura, mentre lo costringeva ad andare verso un bancomat. "Carica subito i soldi, altrimenti uccidiamo tuo figlio", la minaccia di uno di loro al padre della vittima, contattato al telefono. Il ragazzo è stato poi salvato dai carabinieri, che hanno arrestato i quattro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
