Resta soltanto Cristiana l’ultima voce della famiglia che vestiva alla marinara

Per ultima, resiste Cristiana. Simbolo finale di una dinastia, gli Agnelli, che ha smarrito, nella cronaca feroce e imprevista, la sua fama esclusiva. Cristiana Brandolini d’Adda è la quinta figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte di San Fuastino, prima di lei Clara, Gianni, Susanna, Maria Sole, scomparsa ieri, dopo di lei Giorgio, la cui vita e morte sono state avvolte da uno strano mistero, infine Umberto. Cristiana, è stata la più “piccola”, anche di statura, delle donne di casa Agnelli, a lei era affezionato l’Avvocato per il gusto della vita bella, mai sguaiata, il matrimonio con Brando Brandolini d’Adda, nobile veneziano, aveva aggiunto fascino e curiosità di Gianni, per l’eleganza del conte e sopratutto per i mocassini da smoking, con fiocco nero di gros grain, che il Brando calzava normalmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

