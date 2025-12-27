Respinto il ricorso della difesa | Totò Cuffaro resta agli arresti domiciliari

Il tribunale del Riesame di Palermo presieduto da Simona Di Maida ha confermato gli arresti domiciliari per Salvatore Cuffaro, detto Totò, ex presidente della Regione siciliana, sottoposto alla misura cautelare da tre settimane. Respinto così il ricorso della difesa. La misura cautelare era stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

respinto ricorso difesa tot242Cuffaro resta agli arresti domiciliari, respinto il ricorso della difesa - Il tribunale del Riesame presieduto da Simona Di Maida ha respinto il ricorso della difesa confermando la ricostruzione della Procura di Palermo. livesicilia.it

