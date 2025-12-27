Repubblica | Napoli tutti in fila per un selfie speciale con la Supercoppa

"> La Supercoppa è tornata a Napoli, e questa volta non solo idealmente. Il trofeo conquistato a Riad è stato esposto nello store ufficiale del club azzurro a Piazza San Domenico, nel pieno centro storico, diventando una delle attrazioni principali delle festività natalizie. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, l’iniziativa durerà fino al 4 gennaio e permette ai tifosi di fotografarsi accanto alla coppa, aggiungendo un nuovo ricordo a quelli legati agli scudetti del 2023 e del 2025. L’esposizione, aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, ha già richiamato centinaia di appassionati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

