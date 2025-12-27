Replica La Promessa in streaming puntata 27 dicembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – sabato 27 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Curro nutre dei sospetti e mette alle strette il dottor Gamarra per avere delle risposte sulla morte di Jana. I due però vengono interrotti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

