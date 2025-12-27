Nuovo appuntamento oggi – sabato 27 dicembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Ceyda è così felice che Arif sia uscito di prigione che lo invita a cena a casa sua e gli prepara uno dei suoi piatti preferiti. A Bahar viene recapitato un pacco e la donna pensa che si tratti del vestito da sposa che le era stato comprato da Nezir. Idil prova a ricattare Sirin, ma non riesce nel suo intento. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 27 dicembre | Video Mediaset

