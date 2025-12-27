La Polizia locale di Reggio Calabria, nell’ambito di specifici servizi mirati, ha posto sotto sequestro oltre 4.700 artifizi pirotecnici venduti abusivamente sul territorio comunale. L’attività, svolta in ossequio a una specifica direttiva ministeriale, ha consentito di individuare un soggetto privo di autorizzazione e di titolo abilitativo, che poneva illegalmente in vendita materiale pirotecnico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Polizia Locale di Reggio Calabria: sequestrati oltre 4.700 artifizi pirotecnici venduti abusivamente - Nel medesimo contesto operativo, la Polizia Locale ha inoltre accertato irregolarità a carico di un secondo venditore, regolarmente munito di licenza, ma inadempiente alle prescrizioni previste ... reggiotv.it