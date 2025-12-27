Reggio Calabria sequestrati oltre 4.700 artifizi pirotecnici venduti abusivamente
La Polizia locale di Reggio Calabria, nell’ambito di specifici servizi mirati, ha posto sotto sequestro oltre 4.700 artifizi pirotecnici venduti abusivamente sul territorio comunale. L’attività, svolta in ossequio a una specifica direttiva ministeriale, ha consentito di individuare un soggetto privo di autorizzazione e di titolo abilitativo, che poneva illegalmente in vendita materiale pirotecnico. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Polizia Locale di Reggio Calabria: sequestrati oltre 4.700 artifizi pirotecnici venduti abusivamente - Nel medesimo contesto operativo, la Polizia Locale ha inoltre accertato irregolarità a carico di un secondo venditore, regolarmente munito di licenza, ma inadempiente alle prescrizioni previste ... reggiotv.it
Reggio Calabria, sequestrati oltre 4.700 artifizi pirotecnici venduti abusivamente - Operazione della Polizia locale nell’ambito di controlli mirati. gazzettadelsud.it
Reggio. Polizia Locale: sequestrati oltre 4700 di artifizi pirotecnici venduti abusivamente - Un secondo soggetto, munito di licenza , è stato sanzionato perché irrispettoso delle prescrizioni autorizzative. msn.com
