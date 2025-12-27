Referendum Salvini | Una occasione storica di libertà anche per i giudici per bene Gli italiani lo sanno

“Fra poche settimane, a inizio marzo, c’è una possibilità storica di libertà. Di libertà anche per i giudici, i magistrati, i pm perbene, liberi da correnti, da altri ragionamenti. E quindi il sì al referendum sulla giustizia, di avanzamento, di meritocrazia, di modernizzazione dell’Italia, io sono convinto che gli italiani non se lo faranno sfuggire”. Così Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Radio libertà, Giovanni Sallusti. Non un derby destra contro sinistra. “Per il sì – sottolinea il ministro dei Trasporti – sono magistrati, avvocati, parlamentari, giuristi, docenti universitari, costituzionalisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

