Referendum Salvini | Una occasione storica di libertà anche per i giudici per bene Gli italiani lo sanno
“Fra poche settimane, a inizio marzo, c’è una possibilità storica di libertà. Di libertà anche per i giudici, i magistrati, i pm perbene, liberi da correnti, da altri ragionamenti. E quindi il sì al referendum sulla giustizia, di avanzamento, di meritocrazia, di modernizzazione dell’Italia, io sono convinto che gli italiani non se lo faranno sfuggire”. Così Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Radio libertà, Giovanni Sallusti. Non un derby destra contro sinistra. “Per il sì – sottolinea il ministro dei Trasporti – sono magistrati, avvocati, parlamentari, giuristi, docenti universitari, costituzionalisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Referendum: Salvini, 'possibilità storica di libertà anche per magistrati perbene'
Leggi anche: Meloni sul referendum per la giustizia: "Occasione storica"
Bignami: «Adesso avanti con la legge elettorale. E sulla Giustizia un'occasione storica»; La vendetta di Mario Sechi: dopo l'assoluzione di Salvini, dice che bisogna votare sì al referendum.
Referendum: Salvini, 'possibilità storica di libertà anche per magistrati perbene' - "Il fatto che fra poche settimane, a inizio marzo, c'è una possibilità storica di libertà, di libertà anche per i giudici, i magistrati, i pm perbene, liberi da correnti, d ... msn.com
Salvini “Con il sì al referendum sulla giustizia c’è una possibilità storica di libertà” - MILANO (ITALPRESS) – “Fra poche settimane a inizio marzo c’è una possibilità storica di libertà anche per i giudici, i magistrati, i pm per bene, liberi da da correnti e da altri ragionamenti: il sì a ... msn.com
La "vendetta" di Mario Sechi: dopo l'assoluzione di Salvini, dice che bisogna votare sì al referendum - Se la vendetta è un piatto che si serve freddo, Mario Sechi ha già pronta l'occasione nella quale portarla a tavola. tag24.it
REFERENDUM GIUSTIZIA ECCO IL LINK PER FIRMARE Il governo Meloni-Salvini-Tajani ha tre obiettivi: la Lega lo sappiamo vuole differenziare i diritti in base alla residenza, Fratelli d’Italia in coerenza con le sue radici punta all’uomo forte al comando mentr - facebook.com facebook
Difendere i confini non è reato! Assolto Matteo Salvini sul caso #OpenArms. Sconfitti accoglioni e i saputelli del diritto. Adesso chi paga #IoVotoSI al referendum perché non voglio più una magistratura che fa politica! #17dicembre x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.