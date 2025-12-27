Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Il fatto che fra poche settimane, a inizio marzo, c'è una possibilità storica di libertà, di libertà anche per i giudici, i magistrati, i pm perbene, liberi da correnti, da altri ragionamenti e quindi il sì al referendum sulla giustizia, di avanzamento, di meritocrazia, di modernizzazione dell'Italia, io sono convinto che gli italiani non se lo faranno sfuggire". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Radio libertà, Giovanni Sallusti. "Per il sì -ha aggiunto- sono magistrati, avvocati, parlamentari, giuristi, docenti universitari, costituzionalisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Salvini, 'possibilità storica di libertà anche per magistrati perbene'

