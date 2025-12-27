Referendum già più di ventimila firme contro il piano del governo sulla separazione delle carriere

Sono già più di ventiduemila le firme raccolte per la nuova richiesta di referendum sulla separazione delle carriere. L’obiettivo appare quasi impossibile: quota mezzo milione, da raccogliere online. Eppure la partenza sprint, con una petizione cominciata in sordina alla vigilia di Natale, potrebbe anche avvicinare la quota delle 500mila sottoscrizioni. Il tutto nonostante il Comitato per il No presieduto da Giovanni Bachelet – sostenuto da Cgil, Anpi e Arci – abbia finora ha escluso di volersi impegnare nella raccolta firme. La petizione, infatti, nasce su input di 15 giuristi volenterosi, di cui è portavoce Carlo Guglielmi, storico avvocato dei sindacati di base. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

