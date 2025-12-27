RedBird cerca investitori per il progetto Milan | due gli scenari possibili per il club rossonero
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital e proprietario del Milan dall'estate 2022, è alla ricerca di nuovi investitori per il club di Via Aldo Rossi. Ecco il motivo alla base dell'attivismo dell'imprenditore statunitense. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Cardinale cerca nuovi investitori; Pellegatti rivela: “Cardinale vuole sganciarsi dalla vecchia proprietà”.
Milan, Cardinale cerca investitori: prestito da restituire e stadio. Tutte le novità - Questa l'indiscrezione lanciata da La Verità, secondo la quale RedBird starebbe cercando fondi pronti a investire, soprattutto dal mondo ... m.tuttomercatoweb.com
«MILAN, SVOLTA SOCIETARIA: CARDINALE CERCA SOCI PER LIQUIDARE ELLIOTT!» #Milan #RedBird #Cardinale #Elliott #Calciomercato #SerieA #Financial - facebook.com facebook
Milan, RedBird cerca un finanziamento fino a 600 milioni per chiudere il vendor loan con Elliott Il fondo proprietario del club rossonero sarebbe in trattativa con diversi potenziali finanziatori per un nuovo prestito @CalcioFinanza x.com
