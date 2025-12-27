RedBird cerca investitori per il progetto Milan | due gli scenari possibili per il club rossonero

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital e proprietario del Milan dall'estate 2022, è alla ricerca di nuovi investitori per il club di Via Aldo Rossi. Ecco il motivo alla base dell'attivismo dell'imprenditore statunitense. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Cardinale cerca nuovi investitor­i; Pellegatti rivela: “Cardinale vuole sganciarsi dalla vecchia proprietà”.

Milan, Cardinale cerca investitori: prestito da restituire e stadio. Tutte le novità - Questa l'indiscrezione lanciata da La Verità, secondo la quale RedBird starebbe cercando fondi pronti a investire, soprattutto dal mondo ... m.tuttomercatoweb.com

