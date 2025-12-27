Siamo ormail alla fine del 2025 e c’è chi sostiene di poter intravedere il futuro. Si parla di poteri associati a figure controverse, che spesso generano scetticismo, ma che attirano l’attenzione soprattutto quando le loro previsioni sembrano trovare riscontro nella realtà. È il caso di Athos Salomé, 38 anni, brasiliano, diventato celebre sui social e ribattezzato dal Daily Mail il Nostradamus vivente per una serie di previsioni che, a suo dire, si sarebbero avverate con sorprendente puntualità. Re Carlo, la profezia del Nostradamus vivente. Salomé sfida lo stereotipo del veggente anziano e misterioso: è giovane, mediaticamente accattivante e perfettamente inserito nel linguaggio digitale di oggi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la profezia oscura sul 2026: “Accadrà qualcosa di importante”

