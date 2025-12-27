Un altro episodio violento nel pieno del centro storico pavese. Un giovane accerchiato da cinque, colpito con un pugno al volto per rapinargli il telefonino. Ma l’immediato allarme ha fatto scattare le ricerche dei fuggitivi, con la polizia che ha così identificato quattro presunti responsabili, tutti italiani, che sono stati quindi deferiti all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per i reati di rapina e lesioni aggravate in concorso. L’episodio è stato reso noto dalla Questura di Pavia alla vigilia di Natale, successo domenica sera nel centro storico del capoluogo provinciale. Una delle purtroppo frequenti aggressioni commesse da giovani ai danni di altri ragazzi, in questo caso già tutti maggiorenni, che negli ultimi tempi hanno fatto alzare l’attenzione, con mirati dispositivi di prevenzione e contrasto da parte delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina in centro, quattro presi. Circondato e picchiato per il telefonino

Leggi anche: Circondato da sconosciuti e picchiato, indagano i carabinieri

Leggi anche: Uomo con disabilità circondato e picchiato per strada: è caccia al gruppo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rapina in centro, quattro presi. Circondato e picchiato per il telefonino; Violenta aggressione in centro a Modena: quattro giovani arrestati dai Carabinieri; Rapine e minacce in stazione con un coltello: arrestati quattro giovani; Milano, 15enne rapinato e costretto a prelevare: salvato dalla telefonata del padre.

Scene da film in centro. La tentata rapina nel punto esatto in cui due giorni prima è stato fernato un nigeriano per spaccio #terni #machete #films #centro - facebook.com facebook

Rapina alla fermata del bus e fuga armata nel centro città: due arresti a San Giuliano Milanese Giovani minacciati con pesi e bastoni, l'intervento della polizia locale evita il peggio. Il sindaco Segala: «La sicurezza è un diritto, servono regole ... x.com