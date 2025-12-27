Rapina e aggressione sul ponte di Mezzo | 22enne accoltellato vicino all’occhio
Rapina e aggressione nella serata di ieri a Parma, nella zona del ponte di Mezzo, all’incrocio con viale Mariotti. Intorno alle 20.40 un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato avvicinato da due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Aggressione a Milano: 22enne accoltellato, avrà danni irreparabili
Leggi anche: Milano, 22enne accoltellato da nordafricano per rapina
Rapina e aggressione sul ponte di Mezzo: 22enne accoltellato vicino all’occhio.
Aggressione e tentata rapina in strada a Firenze, arrestato - Ubriaco, ha aggredito e tentato di rapinare, insieme ad un altro soggetto, un uomo nella zona della Stazione Leopolda a Firenze, poi avrebbe danneggiato alcune autovetture in sosta e in transito. msn.com
Aggressione e tentata rapina nella zona della Leopolda, arrestato un 38enne - Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri per un’aggressione e una tentata rapina avvenute nel pomeriggio di domenica 14 dicembre nella zona ... gonews.it
La rapina risale alla scorsa primavera: coinvolti nell’aggressione anche quattro minorenni - facebook.com facebook
Aggressione e tentata rapina in strada a Firenze, arrestato. L'episodio nella zona della Stazione Leopolda, in manette un 38enne #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.