Rapina e aggressione sul ponte di Mezzo | 22enne accoltellato vicino all’occhio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina e aggressione nella serata di ieri a Parma, nella zona del ponte di Mezzo, all’incrocio con viale Mariotti. Intorno alle 20.40 un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato avvicinato da due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

