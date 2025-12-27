Ramazzotti mi ha distrutto casa ma ora si rifiuta di pagare i danni
Un revisore è accampato da un anno nel suo appartamento di Milano dopo che i lavori nell’abitazione di sopra, comprata dal cantante, hanno provocato un crollo del plafone. Eppure l’impresa è andata avanti a demolire. Si chiama Paolo Rossi come l’eroe del Mundial ’82, ma non si guadagna da vivere a suon di gol. E di sicuro non riceverà i biglietti omaggio per il tour planetario di Eros Ramazzotti che partirà il prossimo 11 febbraio. Il protagonista della nostra storia ha 59 anni, è genovese e di mestiere fa il revisore dei conti e il consulente finanziario. Da un anno combatte con l’ugola d’oro romana per farsi rifondere i danni patiti dal suo bell’appartamento di dieci vani, adibito anche a studio professionale e acquistato con i risparmi di una vita in zona Citylife a Milano. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: «Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»
Leggi anche: “Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni”: il vicino di casa a Milano
«Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»; Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni»; QUOTIDIANO LA VERITÀ * IN EDICOLA 27/12/2025: «VIVO ACCAMPATO DA UN ANNO EROS RAMAZZOTTI MI HA DISTRUTTO CASA MA NON VUOL PAGARE I DANNI; Andrea Delogu vince Ballando con le stelle: l'ingresso dopo l'addio a Luigi Bruno, la storia con Nikita Perotti, l'abbandono per la....
“Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni”: il vicino di casa a Milano - Paolo Rossi ha denunciato Eros Ramazzotti per danni, causati dai lavori di ristrutturazione dell’appartamento del cantante che, secondo la difesa, varrebbero ... fanpage.it
Eros Ramazzotti denunciato dal vicino: “Distrutto casa, 200mila euro di danni”/ La difesa legali del cantante - Eros Ramazzotti denunciato dal vicino: "Distrutto casa, 200mila euro di danni" La difesa legali del cantante: "Non è colpa sua", cos'è successo ... ilsussidiario.net
Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni» - Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Milano in zona CityLife, è al centro di una controversia con un vicino d’eccezione: il cantante Eros Ramazzotti. msn.com
"Mi ha distrutto casa, mi deve pagare 200mila euro di danni" La causa contro Eros Ramazzotti è ancora in corso. Ecco cosa è successo a Milano: https://fanpa.ge/HqjXl - facebook.com facebook
QUOTIDIANO “LA VERITÀ” * IN EDICOLA 27/12/2025: «VIVO ACCAMPATO DA UN ANNO EROS RAMAZZOTTI MI HA DISTRUTTO CASA MA NON VUOL PAGARE I DANNI» x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.