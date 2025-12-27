Lo scontro condominiale tra Eros Ramazzotti e il vicino esplode in tribunale. Una nuova tempesta mediatica si abbatte su Eros Ramazzotti. Questa volta non c’entrano canzoni, tournée o vita privata, ma una battaglia legale che rischia di trasformarsi in uno dei contenziosi più rumorosi degli ultimi anni nel cuore di Milano. Al centro dello scontro, un appartamento nel prestigioso quartiere CityLife e una richiesta di risarcimento da 200mila euro. A sollevare il caso è La Verità, che racconta la versione di Paolo Rossi, revisore contabile e vicino di casa del cantante. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe subito gravi danni alla propria abitazione a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento sovrastante, acquistato da Ramazzotti nell’ottobre del 2024. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Ramazzotti mi ha danneggiato casa’: bufera sul cantante, accuse, smentite e una guerra legale da 200mila euro

Leggi anche: “Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole risarcirmi”. Guai per il cantante, le gravi accuse

Leggi anche: “Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole risarcirmi”: guai per il cantante, le accuse del vicino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I lavori messi in atto dal cantante avrebbero gravemente danneggiato l'appartamento sottostante. " È con queste parole che gli avvocati di Paolo Rossi raccontano quello che sarebbe successo nel condominio di CityLife a Milano, dove Eros Ramazzotti ha acq - facebook.com facebook

Secondo quanto riferito dall’amministratore unico di #Radiorama, le informazioni diffuse oggi dagli organi di stampa sulla vicenda immobiliare che coinvolge il dottor #Rossi e Eros #Ramazzotti sarebbero incomplete e fuorvianti. Attualmente #Ramazzotti ris x.com