Ragazzo accoltellato a Napoli | è in gravi condizioni

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 18enne incensurato è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito da due fendenti mentre si trovava con degli amici. E’ accaduto la scorsa notte a Napoli, in via Bisignano, nel quartiere Chiaia. Secondo i primissimi accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo operativo il ragazzo, mentre passeggiava in compagnia di amici, sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito con due fendenti al ventre sinistro e al fianco sinistro. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita nell’ospedale San Paolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Ragazzo di 18 anni accoltellato a Milano: il giovane resta in gravi condizioni Leggi anche: Milano, accoltellato in strada: 21enne in gravi condizioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli 18enne accoltellato per strada | è grave. Napoli, diciottenne accoltellato a Chiaia: è in rianimazione - Due i fendenti che gli sono stati inflitti: al ventre e al fianco sinistro ... rainews.it

