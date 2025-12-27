Raccolta differenziata in zona Fiera | Serve più organizzazione
Non ci sono parole per descrivere il degrado in cui versano strade e marciapiedi in zona Fiera. I cittadini che collaborano per fare la differenziata, sperano in una pulizia del quartiere e invece c'è più disordine e sporcizia. Per non parlare della puzza e del percolato che si forma sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
AnconAmbiente, 125 contenitori differenziata a Fiera San Ciriaco - Anche per l'edizione 2025 della Fiera di San Ciriaco, AnconAmbiente conferma il proprio impegno nel rendere più sostenibile uno degli eventi più partecipati del capoluogo marchigiano, posizionando, ... ansa.it
AVVISO Si avvisano i cittadini che la raccolta differenziata della carta sarà effettuata venerdì 26 dicembre. - facebook.com facebook
