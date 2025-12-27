Raccolta differenziata in zona Fiera | Serve più organizzazione

Non ci sono parole per descrivere il degrado in cui versano strade e marciapiedi in zona Fiera. I cittadini che collaborano per fare la differenziata, sperano in una pulizia del quartiere e invece c'è più disordine e sporcizia. Per non parlare della puzza e del percolato che si forma sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

