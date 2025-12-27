Pisa, 27 dicembre 2025 – Giorni di festa, ma anche di disagi per chi ha problemi di salute anche gravi e deve rivolgersi alla sanità territoriale. Non solo per l’influenza stagionale di cui proprio in questi giorni è atteso il picco stagionale, ma anche per chi, come una nostra lettrice, paziente oncologica, deve mensilmente sottoporsi a terapia farmacologica ormonale programmata, per cui non sarebbe stato necessario rivolgersi al pronto soccorso. Una terapia che non può essere né anticipata, né posticipata e che, per il mese di dicembre, cadeva proprio nel giorno di Natale. “Nella serata tra il 25 e il 26 dicembre, dopo aver trovato chiusi sia il presidio sanitario di Vecchiano che quello di San Giuliano Terme - racconta la nostra lettrice – mi sono recata presso l’ambulatorio di continuità medica di Pisa, indicatomi dalla Asl, in via Garibaldi, per la somministrazione di un’iniezione prevista dal mio piano terapeutico oncologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Qui i medici non fanno iniezioni”. Cura negata a malata oncologica

Leggi anche: Progetto MEGE-ROC 2.0, sinergia tra medici di base e Rete Oncologica Campana per la cura dei pazienti

Leggi anche: Tre iniezioni e l’Alzheimer è regredito nei topi: è l’inizio della cura?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Qui i medici non fanno iniezioni”. Cura negata a malata oncologica.

Iniezioni di cellule per rigenerare la cornea: «Mai così vicini a sconfiggere la cecità», annuncio a Roma - Al centro dei lavori anche i progressi della medicina contro la cecità corneale, «una delle principali cause di perdita della vista a livello globale, che colpisce ogni anno circa 10 milioni di ... ilmessaggero.it

I tre verbi di noi medici: guarire, curare, consolare - La nostra società, tesa a esaltare i valori dell’individualismo, dell’efficientismo tecnologico e del ... avvenire.it

LA GALLERY. Gli auguri di Buon Natale di medici, infermieri, oss e personale sanitario in servizio a Natale A loro, ancora una volta, il nostro immenso GRAZIE per tutto quello che fanno ogni giorno dell'anno - facebook.com facebook